HABER

Savcılık Mursi'nin oğlu Abdullah'ın ölümünü soruşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Savcılık Mursi'nin oğlu Abdullah'ın ölümünü soruşturuyor

KAHİRE (AA) - Mısır’da savcılık, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah’ın (25) ölüm nedenini soruşturuyor.

AA muhabirine konuşan Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut, savcılığın sabahın erken saatlerinden itibaren Abdullah Mursi’nin ölüm sebebini soruşturmaya başladığını belirtti.

Abdulmaksut, ailenin savcılığın soruşturmasını tamamlayıp cenazenin defni için izin vermesini beklediğini aktardı.

- Abdullah Mursi daha önce hapis yatmıştı

Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu.

Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi (yaklaşık 3 bin 515 Türk lirası) para cezasına çarptırılmıştı.

22 Temmuz 2015'te serbest bırakılan Abdullah Mursi’nin ailesi, oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunuyordu.

- Mursi’nin bir oğlu da hapiste

Mursi’nin bir diğer oğlu Üsame ise 9 Aralık 2016'da silah bulundurmak suçlamasıyla evinde gözaltına alınmıştı.

Zekazik kenti Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Üsame hakkında 26 Ekim 2017'de 3 yıl hapis kararı verilmişti. Üsame Mursi, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Necla Mahmud ile evli olan Muhammed Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyorTürkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor
Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardıYaralı yavru kediyi ölümden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Mursi ölüm Savcılık Soruşturuyor

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.