Savcılık Mursi'nin oğlu Abdullah'ın ölümünü soruşturuyor

Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi (yaklaşık 3 bin 515 Türk lirası) para cezasına çarptırılmıştı.

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunuyordu.

- Mursi’nin bir oğlu da hapiste

Mursi’nin bir diğer oğlu Üsame ise 9 Aralık 2016'da silah bulundurmak suçlamasıyla evinde gözaltına alınmıştı.

Zekazik kenti Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Üsame hakkında 26 Ekim 2017'de 3 yıl hapis kararı verilmişti. Üsame Mursi, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Necla Mahmud ile evli olan Muhammed Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

