Savcılık, Navalny’nin 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti

Rusya’da Savcılık, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ülkeye dönüş yapmasının ardından gözaltına alınması sonrası 30 gün boyunca gözaltında tutulmasını emretti.

Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny dün akşam ülkesine döndü. Navalny, uçağının başkent Moskova’daki Şeremetyevo Havaalanı’na inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Navalny’nin başkent Moskova’nın kuzeyindeki Khimki şehrindeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi. Khimki’de çevrimiçi olarak mahkemeye çıkarılan Navalny, karakolun içinden bir video paylaşarak duruşmayı “en yüksek derecede kanunsuzluk” olarak nitelendirdi. Savcılık, Navalny’nin havaalanında dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ardından 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti.

Navalny mahkemede yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alarak, “Adaletle ilgili pek çok olay gördüm, ancak bu sefer sığınağındaki o kadar korkuyor ki ceza muhakemesi yasasını yırtıp çöpe attılar” dedi.

Muhalif lider Navalny, 2014’de dolandırıcılık suçlaması nedeni ile hakkında verilen şartlı tahliyeyi ihlal ettiği için geçen ay Rusya’da arananlar listesine alınmıştı.

Rusya Federal Ceza Dairesi (FSIN) ise, Navalny’nin şartlı tahliyesinin hapis cezasıyla değiştirilmesini talep etti. Talep kabul edilirse, Navalny 3,5 yıl hapis yatacak.

Navalny’nin avukatı Olga Mikhailova ise yaptığı açıklamada, dün Rusya’ya gelişinin ardından gözaltına alınmasından bu yana Navalny’yi görmesine izin verilmediğini belirtti.

