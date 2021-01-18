HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savcılık, Navalny’nin 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti

Savcılık, Navalny’nin 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti

18.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da Savcılık, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ülkeye dönüş yapmasının ardından gözaltına alınması sonrası 30 gün boyunca gözaltında tutulmasını emretti.Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny dün akşam ülkesine döndü.

Rusya’da Savcılık, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ülkeye dönüş yapmasının ardından gözaltına alınması sonrası 30 gün boyunca gözaltında tutulmasını emretti.
Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny dün akşam ülkesine döndü. Navalny, uçağının başkent Moskova’daki Şeremetyevo Havaalanı’na inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
Navalny’nin başkent Moskova’nın kuzeyindeki Khimki şehrindeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi. Khimki’de çevrimiçi olarak mahkemeye çıkarılan Navalny, karakolun içinden bir video paylaşarak duruşmayı “en yüksek derecede kanunsuzluk” olarak nitelendirdi. Savcılık, Navalny’nin havaalanında dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ardından 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti.
Navalny mahkemede yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alarak, “Adaletle ilgili pek çok olay gördüm, ancak bu sefer sığınağındaki o kadar korkuyor ki ceza muhakemesi yasasını yırtıp çöpe attılar” dedi.
Muhalif lider Navalny, 2014’de dolandırıcılık suçlaması nedeni ile hakkında verilen şartlı tahliyeyi ihlal ettiği için geçen ay Rusya’da arananlar listesine alınmıştı.
Rusya Federal Ceza Dairesi (FSIN) ise, Navalny’nin şartlı tahliyesinin hapis cezasıyla değiştirilmesini talep etti. Talep kabul edilirse, Navalny 3,5 yıl hapis yatacak.
Navalny’nin avukatı Olga Mikhailova ise yaptığı açıklamada, dün Rusya’ya gelişinin ardından gözaltına alınmasından bu yana Navalny’yi görmesine izin verilmediğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktıCumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktı
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?
1/

En Çok Okunan Haberler

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

4 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Bartın'da kayıp mürettebattan 2’sinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.