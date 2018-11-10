Savcılık Sayoc İçin Ömür Boyu Hapis Cezası İstedi

Geçen ay gönderdiği bombalı paketlerle ülkeyi ayağa kaldıran Cesar Sayoc ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak. New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı’nın Sayoc aleyhine hazırladığı iddianame mahkeme heyeti tarafından incelenerek kabul edildi.
New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman tarafından hazırlanan 29 sayfadan oluşan iddianameye göre, Sayoc, 30 ayrı suçlamadan yargılanacak.
Hangi suçlamadan ne kadar ceza alması istendi?
Savcılık, Sayoc için on ayrı suçlamanın her birinden ömür boyu, diğer yirmi suçlamanın her biri için 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi:
Kitle imha silahı kullanmaktan beş ayrı suçlamanın her birinden ömür boyu hapis cezası
Şiddete neden olacak ‘yok edici’ maddeleri taşımak ve kullanmaktan ömür boyu hapis cezası (beş ayrı suçlama)
Eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak suçundan 20 yıl hapis (beş ayrı suçlama)
Eyaletler arsında tehdit oluşturmak 5 yıl hapis (beş ayrı suçlama)
Yasak olan maddeleri postaya vermek 10 yıl hapis cezası (beş ayrı suçlama)
Suç işleme amacıyla patlayıcı madde kullanmak ve bulundurmak 20 yıl hapis (beş ayrı suçlama)
“Bu ülkenin değerlerine saldırdı”
İddianamenin mahkeme heyeti tarafından kabul edilmesinin ardından New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sayoc’un 30 ayrı suçtan yargılanacağı iddianamenin kabul edildiği belirtilerek yetkililerinin görüşlerine yer verildi.
Başsavcı Berman, “Cesar Sayoc, Başkan Barack Obama, Başkan Bill Clinton, Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve diğerleri gibi eski üst düzey yetkilileri hedef aldı. Postaya verdiği paketlerle birçok insanın hayatını tehlikeye attı. Sayoc sadece bu kişilere değil aynı zamanda bu ülkedeki hukukun üstünlüğüne, özgür basına, farklılıkların hoşgörüsüne değer veren bir millete de saldırdı” dedi.
FBI Başkan Yardımcısı William F. Sweeney Jr , “İddia edildiği gibi, Cesar Sayoc, saldırılarıyla California’dan doğu sahillerine kadar uzanan bir korku atmosferi yaratmaya çalıştı. 16 patlayıcı aygıtla 13 kişiyi hedef aldı. Güvenlik güçleri ülke çapında başlattıkları çalışmalarla ilk patlayıcının keşfinden sadece beş gün sonra hızlı bir sonuca ulaştı” dedi
New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill, “İşin başında bu eylemlerden sorumlu olduğu iddia edilen kişiyi tespit edip adalete teslim edeceğimizi söyledik. Hep birlikte beraber çalışıp bunu da başardık” dedi
Fanatik Trump hayranı seri bombacı Sayoc
Fanatik bir Trump hayranı olan Sayoc, aralarında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joseph Biden, 2016 başkan adayı Hillary Clinton, eski Başsavcı Eric Holder, Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters, Senatör Cory Booker, eski CIA Direktörü John Brennan, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, milyarder George Soros ve aktör ve yönetmen Robert De Niro ve CNN’in New York merkezine bombalı paketler göndermişti.
ABD’de güvenlik güçlerini alarma geçiren bombalı paketlerin Florida’dan gönderildiğinin belirlenmesinin ardından Sayoc Miami yakınlarında zanlı olarak tutuklanmıştı. Sayoc, geçtiğimiz Pazartesi yargılanacağı New York’a getirilmiş, Salı da New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkartılmıştı.
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