Savcılık Sayoc İçin Ömür Boyu Hapis Cezası İstedi

Geçen ay gönderdiği bombalı paketlerle ülkeyi ayağa kaldıran Cesar Sayoc ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak. New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı’nın Sayoc aleyhine hazırladığı iddianame mahkeme heyeti tarafından incelenerek kabul edildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman tarafından hazırlanan 29 sayfadan oluşan iddianameye göre, Sayoc, 30 ayrı suçlamadan yargılanacak.

Hangi suçlamadan ne kadar ceza alması istendi?

Savcılık, Sayoc için on ayrı suçlamanın her birinden ömür boyu, diğer yirmi suçlamanın her biri için 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi:

Kitle imha silahı kullanmaktan beş ayrı suçlamanın her birinden ömür boyu hapis cezası

Şiddete neden olacak ‘yok edici’ maddeleri taşımak ve kullanmaktan ömür boyu hapis cezası (beş ayrı suçlama)

Eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak suçundan 20 yıl hapis (beş ayrı suçlama)

Eyaletler arsında tehdit oluşturmak 5 yıl hapis (beş ayrı suçlama)

Yasak olan maddeleri postaya vermek 10 yıl hapis cezası (beş ayrı suçlama)

Suç işleme amacıyla patlayıcı madde kullanmak ve bulundurmak 20 yıl hapis (beş ayrı suçlama)