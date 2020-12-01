Savcılık soruşturması kapsamında Maradona’nın psikiyatristinin evine baskın düzenledi

Arjantin’de efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona’nın Çarşamba günü hayatını kaybetmesinin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Maradona’nın psikiyatristinin evine baskın düzenledi.

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, geçtiğimiz Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona’nın ölümünün ardından savcılık harekete geçmiş ve futbolcunun ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona’nın doktoru Leopoldo Luque’un evinde ve ofisinde arama yapılmıştı.

Savcılık, Luque’un ardından Maradona’nın başkent Buenos Aires’teki psikiyatristi Agustina Cosachov’un evine ve özel ofisine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Cosachov’un avukatı Vadim Mischanchuk yerel televizyona yaptığı açıklamada, "Bunlar bir hastanın ölüm nedenlerini araştırırken alınan rutin tedbirlerdir. Arananlar telefonlardaki ve bilgisayarlardaki tıbbi geçmiş" dedi.

Avukat Mischanchuk, savcıların olası "hatalı uygulamaları" araştırdığını ve Maradona’nın bakımı için gerekli tıbbi gerekliliklerin yerine getirildiğini ifade etti.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili ise yaptığı açıklamada, Maradona’nın ölümü nedeniyle “savcılık tarafından hedef alınan başlıca doktorlar” ifadelerini kullanarak, soruşturma ile Maradona’nın ölümündeki tıbbi ihmallere bakıldığını belirtti.

Maradona’nın avukatı Matias Morla geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Maradona’nın ölüm koşullarının tam olarak araştırılmasını isteyeceğini ifade etmiş, acil servisin çağrılarına yavaş yanıt verdiğini ifade etmişti.

