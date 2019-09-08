Savcılıktan HDP Diyarbakır İl Yönetimine Soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin tehdit edildiği belirtildi. Açıklamada, hem tehdit edenler, hem de HDP İl Yönetimi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek; ”Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 16 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.

Bu arada PKK tarafından kaçırılan asker ve polis yakınlarının da katıldığı eylem sürerken HDP yönetimi bugün bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu, ailelerin eyleminden rahatsız olmadıklarını söyledi. Farisoğlu, “Bu ailelerimizin il binamız önünde oturmaları, bizleri hiçbir şekilde rahatsız etmemiştir. Bundan kaynaklı bu ailelerimizin il binamız önünde dile getirdikleri talepleri, bizler Halkların Demokratik Partisi ve bileşenleri olarak savaş ve çatışmaların yaşandığı bu coğrafyada yıllarca dile getirdik. Bu coğrafyada yaşanan savaş, çatışma ve çözümsüzlüğe karşı daima onurlu barışı ve çözümü savunduk. Lakin gelinen süreçte uzattığımız barış ve çözüm elini ülkeyi yöneten iktidar bloğu her seferinde geri çevirerek çözümsüzlüğü ve çatışmayı derinleştirerek savaşı devam ettirmiştir. Kürt halkının kazanımlarına dönük yıllardır yürütülen gasp ve tavsiye politikalarında ısrar etmiştir” dedi.

HDP’ye karşı bazı paramiliter güçlerin devreye sokulduğunu savunan Farisoğlu, sorunların çözümü için diğer partilere çağrı yaptı. Farisoğlu, “Partimizin önünde oturan ailelerimize, ziyaret ve destek verme adı altında kimi paramiliter unsurlarında devreye sokulduğunu bilmekteyiz. Bununla beraber partimizi kriminalize etmeye ve kazanımlarımızı gasp etmeye dönük sergilenen tutum ve davranışları, parti olarak, bu gelişmelerin bilincinde olduğumuzu belirtiyoruz. Son olarak sorumluluk gereği, parlamentoda grubu bulunan bütün partilere açık çağrımızdır; gelin, herkes elini taşın altına koysun; parlamento çatısı altında ortak bir heyet oluşturalım ve bu sorunlara köklü bir çözüm için hemen girişimlerde bulunalım” diye konuştu.

Aileler adına konuşan Şeyhmus Kaya ise HDP’nin açıklamasını samimi bulmadığını söyledi. Kaya, “Bizde bir söz vardır, ‘hepimiz kardeşiz ama büyüğünüzüm benim’. Benim sözüm olsun sonra barış olur. Burada da onu söylüyorlar. HDP’ye kaç defa gittik. Başka partilere gittik. Yazıklar olsun, bütün ülkenin gözü önünde 13 asker 4 yıldır alınamıyorsa, yazıklar olsun” dedi.

