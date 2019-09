Savcılıktan ’kürtaj listesi istendiği’ iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İl Sağlık Müdürlüğünden "polikistik over sendromu" olan ve kürtaj yaptıran 30-40 yaş arasındaki kadınların listesini istediğine dair çıkan haberlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’daki tüm kamu ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında "polikistik over sendromu" olan ve kürtaj yaptıran kadınların listesini İl Sağlık Müdürlüğünden istediği iddialarına ilişkin haberler yayınlanmıştı. Yayınlanan haberlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada, yürütülen bir soruşturmaya yönelik ihbarda bulunan şahsın tespiti için araştırma yapıldığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında ‘Emniyetten skandal/kürtaj listesi istendi’ şeklinde verilen haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülen bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve açık kimlik ile adres bilgileri bilinmeyen bir şahsın tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının amacı; yürütülen soruşturma süresince tüm araştırmalara rağmen ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının 2017-2019 yılları arasında İstanbul ilinde ‘polikistik over sendromu’ tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine yönelik olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.