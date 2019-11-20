HABER

Savcılıktan, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:46 | Son Güncelleme

Savcılıktan, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu.

Fikriye Vatan, ifadesinde, oğlu Şaban Vatan'ın halen ikamet ettikleri Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki evine ara ara geldiğini, kendisi ile büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek, "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yine yaklaşık bir ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdü.

Şaban Vatan'ın, torununun ölümünden kendisi ve büyük oğlunu sorumlu tuttuğunu kaydeden Fikriye Vatan, bu davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu, kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle oğlu Şaban Vatan'ın evine gelmesini istemediğini aktardı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralıRestoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
‘Alman Elçiliği İçin Görev Yapan Türk Avukat Tutuklandı’‘Alman Elçiliği İçin Görev Yapan Türk Avukat Tutuklandı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eynesil rabia naz vatan Şaban Vatan tedbir ararı

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.