HABER

Savcının evini soyan hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Gebze'de görev yapan bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası, aynı gün Mustafa Paşa Mahallesi 746 Sokak'ta bir evden 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bilgisayar çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları teknik ve fizik takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 100'ün üzerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen K.P (33), İ.Ç (46) ve K.S'yi (34) İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 65 fişek, sahte sürücü belgesi, 25 bin lira, 200 dolar, 50 bin liralık ziynet eşyası, cep telefonları, bilgisayar, tespih koleksiyonu ve saatler ele geçirildi.

Kapı kilitlerini sökerek evlere girdikleri anlaşılan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, savcının evinden hırsızlık yapılması anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Üniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldıÜniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldı
İstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendiİstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.