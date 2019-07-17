Savcının oğlu suç makinesi çıktı

Bakırköy’de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) farklı zamanlarda başka suçlara karıştığı ortaya çıktı. Annesi hakim babası savcı Göçmen’in bir hemşireye hakaret ettiği ve bir alışveriş merkezinde bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi. Öte yandan Göçmen, pompalı tüfek ile yaralama olayına da karışmıştı.

Vatandaşların üzerine aracını sürmüştü

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu suçtan ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ’kasten yaralama’, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam eden Görkem Sertaç Göçmen’in başka suçlara karıştığı da ortaya çıktı.

Görkem Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de ise Ataköy’de hakim savcı lojmanlarındaki bir kafenin işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonları ile tartışmış ‘siz görürsünüz’ diyerek evine gitmiş ve evinden pompalı tüfek ile ateş ederek bir müşteriyi yaralamıştı. Bu suçtan 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Göçmen’in davasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.