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Savcının oğlu suç makinesi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bakırköy’de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) farklı zamanlarda başka suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Bakırköy’de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) farklı zamanlarda başka suçlara karıştığı ortaya çıktı. Annesi hakim babası savcı Göçmen’in bir hemşireye hakaret ettiği ve bir alışveriş merkezinde bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi. Öte yandan Göçmen, pompalı tüfek ile yaralama olayına da karışmıştı.

Vatandaşların üzerine aracını sürmüştü
Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu suçtan ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ’kasten yaralama’, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam eden Görkem Sertaç Göçmen’in başka suçlara karıştığı da ortaya çıktı.
Görkem Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de ise Ataköy’de hakim savcı lojmanlarındaki bir kafenin işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonları ile tartışmış ‘siz görürsünüz’ diyerek evine gitmiş ve evinden pompalı tüfek ile ateş ederek bir müşteriyi yaralamıştı. Bu suçtan 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Göçmen’in davasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Hemşireye hakaret etmiş
Görkem Sertaç Göçmen’in 30 Ocak 2017’de ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisine tedavi olmak için gittiği burada hemşire Leyla K.’ya ‘canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .... sokarım’ dediği ve bu nedenle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.

Bıçakla yaralama olayına karışmış
Görkem Sertaç Göçmen’in 10 Şubat 2017’de ise bir alışveriş merkezinde kıyafet denemek için soyunma kabinine girdiği, bu sırada Oğuzhan B.’nin perdesini araladığı bu nedenle yaşanan tartışmada Göçmen’in Oğuzhan B.’ye sin-kaflı küfürler ettiği ve o sırada orada bulunan Oğuzhan Beyler’in arkadaşı Atakan H’ye sustalı bıçak ile saldırdığı ancak bıçağın kavgayı ayırmak isteyen Muhammet K’yi yaraladığı öğrenildi.

Görkem Sertaç Göçmen’in burada yaşanan olaylar nedeniyle ‘kasten yaralama’, kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘bıçak bulundurma’ suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediyor.
Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen’in yarın Bakırköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde aracı ile 8 kişiyi yaralamasına ilişkin davasının görülmesine devam edilecek.

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