Savcının oğluna pompalı tüfek dosyasında zorla getirme emri

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan ve farklı suçlardan davaları olan Görkem Sertaç Göçmen’in hakim savcı lojmanından silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Ana davasından tahliye olan sanık Göçmen ile avukatı ve annesi Aynur Göçmen duruşmaya katılmazken mahkeme, ara kararında sanık Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi.

Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda bu dosyadan tahliye edilen annesi eski hakim babası ise Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in, silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği gerekçesiyle açılan davasının görülmesine devam edildi. Oğlu katılmadı, annesi mazeret dilekçesi sundu

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Göçmen katılmazken, avukat olan annesi Aynur Göçmen’in mazeret dilekçesi sundu. Duruşmada dosyanın 2 müştekisi ile avukatları hazır bulundu.

“O kadar olaydan sonra serbest kalması bence saçmalık”

Davanın müştekilerinden Emre Peker sanığın olay günü kız arkadaşıyla tartıştığını söyleyerek “O kadar olaydan sonra serbest kalması bence saçmalık. Olay günü kız arkadaşıyla tartıştığı için ses üzerine dönüp baktık. ‘Ne bakıyorsunuz önünüze dönün’ dedi. Sonra biz önümüze baktık. Sonra tekrar ses gelince dönüp baktık. ‘Lan önünüze dönün demedim mi size’ dedi. Ayrıca argo kelimeler de kullandı. Patronum Ali Arif ayağa kalktı. Görkem, Ali Arif’in üzerine koşunca, patronum kendini korumak için sandalyeyi siper etti. Koşma hızıyla kafasını sandalyeye vurdu. Bizi tehdit ederek uzaklaştı” dedi. “Ses bombası, av silahı, kuru sıkı, bütün silahları attı”

Olayın ardından sanık Göçmen’in evine gittiğini aktaran müşteki Peker “Evinden önce çocuk parkına ardından iş yerimize ateş etti ve ses bombası attı. Ses bombası, av silahı, kuru sıkı, bütün silahları attı. İlk başta çocuk parkına ateş etti” dedi. “Şikayetçi olsam bile bir şey olmuyor ki”

Hakimin şikayetçi misiniz sorusuna müşteki Peker “Şikayetçi olsam bile bir şey olmuyor ki “ şeklinde cevap verdi.