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Savcının oğlunun pompalı tüfek davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntülerle tepki toplayan Görkem Sertaç Göçmen’in hakim savcı lojmanından silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntülerle tepki toplayan Görkem Sertaç Göçmen’in hakim savcı lojmanından silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık mütalaasında, ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme’ suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve sonrasında bu dosyadan tahliye edilen annesi eski hakim babası ise Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in, silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği dosyasında yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ile avukat olan annesi Aynur Göçmen SEGBİS yolu ile bağlandı.
Duruşmada beyanda bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, “Hakkımda mükerrer yargılama yapılmaktadır. Bu suçla ilgili olarak Abdullah Pağıl’ın yaralanmasına ilişkin ceza almıştım. Önceki savunmalarımı tekrar ederim” ifadelerini kullandı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 6 Eylül 2017 tarihinde kız arkadaşı ve kafedekilerle tartıştıktan sonra olay yerine yakın olan ikametine gidip, ikametteki tüfek ile mağdurların bulunduğu kafeye doğru silahla ateş ettiğin, kaydetti. Sanığın, mağdurların kafede bulunduğunu bildiğinin anlatıldığı iddianamede, bilme ve isteme unsurlarını barındıran eyleminin doğrudan kasıtlı olduğu, ateş edilen yer ile hedef yer arasındaki mesafe dikkate alındığında yargılama konusu oluşturmayan Abdullah Pağıl’ın da yaralandığı belirtildi.
Mütalaada, sanığın kullandığı silahın özelliklerinin yaralama yönünden elverişli olduğunun anlaşıldığı, sanığın atış yaparken kastının ‘olursa olsun’ niteliğinde olmadığı, olayda her ne kadar yaralama olmasa bile eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının olayın oluşundan anlaşıldığı ve sanığın hedef alarak atış yapmasının yine bu suçu gösterdiği kaydedildi. Savcılık mütalaasında, sanığın her iki müştekiye karşı ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme’ suçundan 3 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya katılmadıklarını belirten avukat Aynur Göçmen, mütalaaya karşı son savunmasını yapmak için süre ve sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.
Sanık Görkem Sertaç Göçmen’in duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına karar veren mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı son savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.
Olayın geçmişi
Ataköy’de 6 Eylül 2017’de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından dava açılmıştı. Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl’a yönelik eyleminden dolayı ‘olası kasıt ile silahla yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel’ karşı ‘tehdit’ suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
Kararın ardından mahkeme ateş etmenin ‘kasten güvenliğe tehlikeye sokulması’ suçunu değil ‘yaralama’ suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen’in 2 müştekiye karşı ‘basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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