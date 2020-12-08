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Savcının oğlunun pompalı tüfek dosyasında karar

08.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan ve farklı suçlardan davaları olan Görkem Sertaç Göçmen’in hakim savcı lojmanından silah ile bir kafeye ateş ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim kararını açıkladı.

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan ve farklı suçlardan davaları olan Görkem Sertaç Göçmen’in hakim savcı lojmanından silah ile bir kafeye ateş ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim kararını açıkladı. Mahkeme sanık Göçmen’in 2 kişiye karşı ’kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 3 ay 11 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 9 yıl hapis ile cezalandırılan annesi eski hakim yeni avukat, babası ise cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen’in, silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasında karar açıklandı.
Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müştekiler, taraf avukatları ve sanık Göçmen katılmadı.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme sanık Göçmen’in ’kasten yaralama’ suçundan önce her 2 müşteki için de ayrı ayrı 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını ve ilk haksız eylemin kimden geldiğinin anlaşılmadığını belirten mahkeme cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen’in 2 kez 3 ay 11’er gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
Olayın Geçmişi
Ataköy’de 6 Eylül 2017’de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından dava açılmıştı. Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl’a yönelik eyleminden dolayı ‘olası kasıt ile silahla yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel’ karşı ‘tehdit’ suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin ‘kasten güvenliğe tehlikeye sokulması’ suçunu değil ‘yaralama’ suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakıkköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen’in 2 müştekiye karşı ‘basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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