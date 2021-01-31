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Savcının otomobiline "Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi" notu bırakan şahsa gözaltı

31.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Savcının otomobiline "Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi" notu bırakan şahsa gözaltı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, oturduğu sitenin kapalı otopark alanında, bir otomobilin camına not bırakan kişi gözaltına alındı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, oturduğu sitenin kapalı otopark alanında, bir otomobilin camına not bırakan kişi gözaltına alındı. Araç sahibinin ilçede görev yapan cumhuriyet savcısı olduğu öğrenilirken, ’aracın sileceğini kırdığı ve notu bıraktığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay dün, Ünye ilçesindeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı S.U.’nun (45) otomobilinin camına, "Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize" yazılı bir not bırakıldı. Aracının yanına gittiğince, arka sileceğinin kırık olduğunu ve not kağıdını gören savcı, polis ekiplerine şikayette bulundu. Durumun site yönetimine bildirilmesi üzerine, sitenin ortak mesajlaşma grubuna, notu yazan kişinin aracın yanına gitmesi istendi. Notu yazan ve aracın yanına giden S.U., olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan S.U., ardından serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama
Öte yandan, sosyal medyada da tepkilere yol açan olayın ardından Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şüphelinin tutuklanmadığı belirtilerek, “30 Ocak 2021 günü Ünye Adliyesi’nde görev yapan bir cumhuriyet savcısının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine, günün nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.’nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, ’mala zarar verme’ suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi.

Savcının otomobiline

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