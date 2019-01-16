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Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, trafikte tartışma yaşadığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek tehdit etti. Savcıya, 'Sizi keserim, delik deşik ederim' sözleriyle tehditte bulunan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İsmail Erez Bulvarı’nda, Feyzoğlu ile bir kişi trafikte seyir halindeyken tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, aracından inip savcı Feyzoğlu’na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek bıçak çekti.
Zanlı, savcıyı tehdit edip olay yerinden ayrıldı.

Ardından savcı Feyzoğlu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli polislere durumu bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Polisin zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor. (AA)

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