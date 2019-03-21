HABER

Savcıyı ifşa ettiği iddiasıyla tutuklanan gazi polis tahliye oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa’da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından kendisine gönderilen çağrı kağıdını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra, ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ’hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınarak tutuklanan gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, çıktığı ilk mahkemede tahliye edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde korumalığını yaparken geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen, ’Devlet Övünç Madalyası’ sahibi gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, Bursa Adliyesi’nde görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelede gördüğü eksiklik, çarpıklık ve yanlışlıkları Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bildirdi.

Bursa’da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından kendisine gönderilen çağrı kağıdını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra, ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ’hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınarak tutuklanan gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, çıktığı ilk mahkemede tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde korumalığını yaparken geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen, ’Devlet Övünç Madalyası’ sahibi gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, Bursa Adliyesi’nde görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelede gördüğü eksiklik, çarpıklık ve yanlışlıkları Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bildirdi. İddiaya göre, Koç bu konuda yaptığı başvuruları sosyal medyada da paylaştı. Bunun üzerine Mehmet Emin Koç’a Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu’ndan şüpheli olarak ifadesine başvurulmak üzere çağrı kağıdı gönderildi.
2 çocuk babası Koç, adına gönderilen şüpheli için çağrı kağıdını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyadaki paylaşımda çağrı kağıdında cumhuriyet savcısının adının da görünmesi nedeniyle, ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ suçlamasıyla Mehmet Emin Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Koç, savcı tarafından sevk edildiği Bursa Nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde Terörle Mücadele Yasası 6’ncı Maddesi’ne göre ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ’hakaret’ suçlarından tutuklandı.
Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkan ve hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen 25 yıllık gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, savunmasında, suçlamasına dayanak olan paylaşımını terör şüphelisi olarak hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle duyduğu şaşkınlığa bağlı olarak paylaştığını, kimseye hakaret ya da hedef göstermek gibi bir kastının olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Mehmet Emin Koç’u, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

İşte dünyanın en lüks aracı İşte dünyanın en lüks aracı
Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltıSit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı
Bu kez çalınan ne para ne de altın!Bu kez çalınan ne para ne de altın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.