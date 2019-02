Save The Children: Bir nesil kaybolabilir

Okullara yapılan saldırılar ve çocuk asker sayısının arttığını belirten aktivistler "kayıp nesil" konusunda uyarıyor.Dünyada yaklaşık her beş çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor. Her yıl 100 binden fazla bebek savaş ve çatışma bölgelerinde hayatını kaybediyor. Savaşlarda asker olarak kullanılan çocukların sayısı artarken, her yıl artan sayıda okul ve hastane saldırıların hedefi oluyor.

Bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılını dolduran, çocuklara yardım örgütü Save the Children'in hazırladığı rapor savaş bölgelerinde yaşayan çocuklara yönelik ağır hak ihlallerini gözler önüne serdi.

Çocuklara Karşı Savaş adlı rapora göre 2017 yılında savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı 1990'lara oranla iki kat artarak 420 milyona ulaştı. 1990'lı yıllarda bu çocukların sayısının 200 milyon olduğuına dikkat çekildi.

"Çocukların çektiği acılar korkunç bir hal aldı"

"Savaşın ortasındaki çocukların yaşadığı acı, giderek daha korkunç bir hal alıyor" diyen Save the Children Almanya Yöneticisi Susanna Krüger ülkelerin savaş hukukuna uymadığına dikkat çekti. "21. yüzyılda insanlığın en temel ahlak kurallarına sırtını dönüşü karşısında dehşete düşüyoruz" diyen Krüger, çocukların ve sivillerin savaşlarda hiçbir koşul altında hedef olmaması gerektiğini vurguladı.