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Save The Children'dan Yemen'e yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Save The Children Yemen Direktörü Tamer Kirolos: - "En önemli şey ülkenin açlıktan korunması. Bunun için de yardım, kritik önem taşıyor. Yardım devam etmeli ve artmalı" - "Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de geçen yıl 22 milyon insan yardıma muhtaçtı. 2019'da bu sayının daha da yükselmesini bekliyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save The Children'ın Yemen Direktörü Tamer Kirolos, uluslararası toplumun yardımlarının artarak devam etmesinin, Yemen'i en azından açlıktan korumak için kritik bir önem taşıdığını söyledi.

Save The Children'ın Londra'daki merkezinde, Yemen'deki insani krizle ilgili basın toplantısı düzenleyen Kirolos, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yemen'de krizin baş gösterdiği tarihten bu yana bombardımanlarda hayatını kaybeden on binlerce çocuğun yanı sıra yaklaşık 85 bin çocuğun da gıda, ilaç ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

Kirolos, "Çocuklar ölüyor ve ülkedeki durum da hiç iyiye gitmiyor. Bu bizi kaygılandırıyor, çünkü sayılar her geçen gün artacak. Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de geçen yıl 22 milyon insan yardıma muhtaçtı. Bunların da yaklaşık yarısı, kritik bir biçimde yardıma muhtaç durumdaydı. 2019'da bu sayıların daha da yükselmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Yemen, dünyadaki en kötü insani kriz ve bir şekilde daha da kötüye gidiyor." diyen Kirolos, şunları kaydetti:

"En önemli şey ülkenin açlıktan korunması. Bunun için de yardım kritik önem taşıyor. Yardım devam etmeli ve artmalı. Hükümetler sahadaki ihtiyaçlara yanıt vermeli. Bütün bağışçılardan, bütün ülkelerden yardım gelmeli ki biz de işimizi yapabilelim."

- Yemen'deki durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Türkiye'den Yemen'e, başta Kızılay olmak üzere çok sayıda kuruluş yardım ederken, Türk vatandaşları da bir süredir dünya çapında düzenledikleri etkinliklerle bu ülkeye yardım topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra Save the Children Tamer Kirolos Yemen

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