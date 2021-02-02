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Savrulan kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu

02.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Savrulan kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu

Konya’da gizli buzlanma olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu.

Konya’da gizli buzlanma olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, merkez Karatay ilçesi Hasanköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü gizli buzlanma kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tamirci dükkanına girdi. 3 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde savrulan kamyonetin dükkanın önündeki araçlara çarparak durması yer alıyor.
İş yeri çalışanı Mustafa Akkaya, sabah erken saatlerde kamyonetin buzlanmadan dolayı kaza yaptığını ifade ederek, “Erken saat olunca kimse yok o saatlerde. Adam bırakıp gidiyor, sonradan tekrar geliyor ve rapor tutuyorlar. Arkasındaki araç da hasar görüyor sonradan. Allah esirgesin o anda insanlarda olabilirdi orada, erken saatte olması bir nevi iyi olmuş. Tamam kaza ve kadere inanırız ama tabi yapacak bir şey kazanın önüne geçemeyiz. O yüzden Allah esirgemiş” ifadelerini kullandı.

Savrulan kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu

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