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Savrulan motosikletten kaskı sayesinde kurtuldu

18.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Manavgat’ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat’ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 1073 sokakta Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halinde giden Harun Yüksel’in kullandığı 07 LSZ 35 plakalı motosiklet 1089 sokakta şoförler odası istikametine gitmekte olan Bülent Budak’ın kullandığı 07 S 5187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada son anda fren yapan ve devrilen motosiklet otomobilin sağ ön tekerine çarparken, motosikletten savrulan sürücü başındaki kaskı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, motosiklet sürücüsünün savrulduğu an yürekleri ağza getirdi.

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