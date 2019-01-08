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Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:36 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı.

Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA) - ARTVİN'de, Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı.
Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü araçları ile yolda mahsur kaldı. Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri yolda araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı.

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Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandıŞavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandıŞavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandı

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