Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'de, dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkın ve heyelanda kapanan Şavşat- Artvin karayolu, gece boyu süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kentte, dün saat 21.30 sıralarında etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Artvin- Şavşat karayolunun 33'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yol kenarında park halinde bulunan bir araç da hasar gördü. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Yol, belediye ve Karayolları ekiplerinin iş makineleri eşliğinde gece boyu aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik güzergah boyunca, yer yer toprak birikintisi ve kaya parçalarının düştüğü karayolunda da temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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