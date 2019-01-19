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Şavşat'ta renkli kar şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bu yıl 5'inci Yavuzköy Kar Şenlikleri düzenlendi.

Şavşat'ta renkli kar şenliği

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bu yıl 5'inci Yavuzköy Kar Şenlikleri düzenlendi. Şenlikte, kar üstünde horonlar oynandı, vatandaşlar tarafından 150 yıllık tarihi geçmişe sahip 'Tavuk Barı' orta oyunu sahnelendi.
Şavşat ilçesi Yavuzköy köyünde, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 5'inci Yavuzköy Kar Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol, atlı bir grup ve otantik kıyafet giyen vatandaşlar tarafından karşılandı.
Şenliğe katılanlar bot ve tahta kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.Şavşat Kaymakam'ı Musa Göktaş tahta kızakla kayak denemesi yaptı. Şenliklerde Yavuzköy ve Kocabey köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişe 'Tavuk Barı' orta oyunu sahnelendi. Oyun, izleyenlerden alkış aldı.Karda at ve kızak yarışmalarının da düzenlendiği şenlikte halat çekme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde saatlerce halay çekip horon oynadı.
‘HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL’
Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat ilçesinin her mevsim bir başka güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Göktaş, “Artvin dediğimiz zaman içerisindeki saklı cennettir Şavşat. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu tür bir otantik kültürün yoğun bir şekilde yaşanıyor oluşundan öncelikle memnuniyetimi belirtmek isterim. Alternatif turizmde bir noktaya geleceksek bu tarz kültürü önce ülkemizde sonrada uluslararası alanda tanıtmamız gerekir. Şaman Kültüründen etkilenerek Kafkaslardan buraya gelen ‘Berobana’ denilen bir oyunu ve ‘Tavuk Barı’ oyununu sergilediler. Etkinliğini modern kültürle kaybetmeye yüz tutmuş ama bizim yaylacılık ve köy kültürümüzde olan bu oyunları yaşatmamız lazım” dedi.
Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de, Yavuzköy Kar Şenlikleri’nin çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyerek, “Bu etkinlikleri bizim kültürümüzde yer alan değerlerimiz. Bunları yaşatmak için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şavşat'ta renkli kar şenliğiŞavşat'ta renkli kar şenliğiŞavşat'ta renkli kar şenliğiŞavşat'ta renkli kar şenliği

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