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Şavşat'ta yol tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir grup vatandaş, Yanıklı Köprüsü'nün bulunduğu ve buzlanma nedeniyle sık sık kazaların yaşandığı yola, bariyer yapılmasını istedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir grup vatandaş, Yanıklı Köprüsü'nün bulunduğu ve buzlanma nedeniyle sık sık kazaların yaşandığı yola, bariyer yapılmasını istedi. Yolda incelemelerde bulunan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da konuyu, Meclis gündemine taşıyacağını söyledi.
Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile bir grup vatandaş, özellikle kış döneminde sık sık kaza yaşanan Artvin Şavşat Karayolu'nun Yanıklı Köyü Mevkii'nde bir araya gelerek, yola bariyer ve uyarı levhaları konulmasını istedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da gruba eşlik ederek, yolda incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Milletvekili Bayraktutan, şunları söyledi
Ne yazık ki Şavşat kazalarla anılıyor. Bu işin siyaseti olmaz. Birkaç gün önce genç bir kardeşimizi bu bölgede kazaya kurban verdik. Bazen kaza kader değil, cinayettir. Burası barajlar kenti. Yeni yollar, iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Ama ne yazık ki bu yolla alakalı bir bariyer bile yapılmıyor. Parlamento açılır açılmaz, burası ile ilgili bir meclis araştırması yapılması için konuşma yapacağım. Ulaştırma Bakanı'na, Karayolları Genel Müdürü'ne, Bölge Müdürü'ne sesleniyorum; Artvin?de insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Geçmiş yıllarda Şavşat yolunda onlarca canımızı kazaya kurban verdik. Artık bunlar son bulsun. Bu karayolunda standartlara uymayan yerler ortadan kaldırılsın.
'BU BİZİM KADERİMİZ OLMAMALI'
Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bilgehan Koşar da, söz konusu yolda yılda 30'a yakın kaza yaşandığına dikkat çekerek, Yıllardır bu yolda çoğunluğu ölümlü kaza oluyor. Canlarımız, mallarımız gidiyor. Yetkililerimizden bir çözüm istiyoruz. Bu bizim kaderimiz olmamalı. Burası uluslararası bir yol. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruzö diye konuştu.
'ÇARE İSTİYORUZ'
Şoför Davut Doğan ise, Bu köprünün yola uyum sağlamadığı açık. Daha öncede burada bir çok ölümlü kaza olmasına rağmen, yetkililerimiz duyarlılık göstermemiştir. Bu yol bu şekilde olduğu sürece, bu kaza ne ilk ne de son olacak. Yetkililerden bu yola bir çare bulmalarını istiyoruz dedi.
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİ ÖLMÜŞTÜ
Bariyer ve trafik levhası konulması istenilen yolda, 2 gün önce buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye uçmuştu. Kazada üniversite öğrencisi Cihan Aydın (20) yaşamını yitirmiş, babası Zafer Aydın ile kuzeni Yasin İset aralanmıştı.

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