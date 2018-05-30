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‘Savulun Battal Gazi Geliyor’ filminde yıllar sonra ortaya çıkan hata

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata dikkatli gözlerden kaçmadı ve yıllar sonra gündem oldu

Hata üstüne hata

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Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
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Seyyit Battal’ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi’yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.
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Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.
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Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.
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Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır.
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Saraydan çıkarken ve at üzerindeyken uzun olan bıyıklar dövüş sahnelerinde kısalır. Ama efsane filmdeki tek hata bu değil.
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Yine aynı sahnede Boğa Anton'un attan düştüğü sırada iki kolunda bulunan bileklerden biri yere düşüyor. Filmin devam sahnesinde ise bileklikler yeniden kolunda görünüyor.
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Bu hata dövüş sahneleri boyunca dikkatli izleyicilerin gözüne çarpıyor.
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Savulun Battal Gazi Geliyor yeşilçam cüneyt arkın

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