‘Savulun Battal Gazi Geliyor’ filminde yıllar sonra ortaya çıkan hata

Yeşilçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata dikkatli gözlerden kaçmadı ve yıllar sonra gündem oldu

Hata üstüne hata

1 / 9 Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

2 / 9 Seyyit Battal’ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi’yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

3 / 9 Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

4 / 9 Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

5 / 9 Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır.

6 / 9 Saraydan çıkarken ve at üzerindeyken uzun olan bıyıklar dövüş sahnelerinde kısalır. Ama efsane filmdeki tek hata bu değil.

7 / 9 Yine aynı sahnede Boğa Anton'un attan düştüğü sırada iki kolunda bulunan bileklerden biri yere düşüyor. Filmin devam sahnesinde ise bileklikler yeniden kolunda görünüyor.

8 / 9 Bu hata dövüş sahneleri boyunca dikkatli izleyicilerin gözüne çarpıyor.