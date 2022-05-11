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"Savunduğum için toplumdan özür dilerim" demişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Fazıl Say'a başsağlığı mesajı

11.05.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası olan müzikolog ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Fazıl Say'ın “Beni mağdur duruma düşürdü” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

"Savunduğum için toplumdan özür dilerim" demişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Fazıl Say'a başsağlığı mesajı

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

FAZIL SAY'DAN DUYGUSAL MESAJ

Sanatçı, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyurarak, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisiydi, son anına kadar" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de belirtti.

Fazıl Say'dan İmamoğlu çıkışı! "Savunduğum için toplumdan özür dilerim"Fazıl Say'dan İmamoğlu çıkışı! "Savunduğum için toplumdan özür dilerim"

İMAMOĞLU'NUNDAN TAZİYE MESAJI

Fazıl Say'ın son dönemde polemik yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili " Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say, sosyal ağlarından yaptığı bir açıklamada, Ekrem İmamoğlu'na karşı pişmanlık hissettiğini dile getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ve gazetecilerle çekildiği otobüs fotoğrafına tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu Fazıl Say
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