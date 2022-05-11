"Savunduğum için toplumdan özür dilerim" demişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Fazıl Say'a başsağlığı mesajı

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

FAZIL SAY'DAN DUYGUSAL MESAJ

Sanatçı, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyurarak, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisiydi, son anına kadar" ifadelerini kullandı.

Babamı kaybettik.

Üzüntüm sonsuz.

Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun.

86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı.

Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar.



Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/yrTiupaeAq — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 10, 2022

Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de belirtti.

İMAMOĞLU'NUNDAN TAZİYE MESAJI

Fazıl Say'ın son dönemde polemik yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili " Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.

Türkiye’nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/kNcRgfN5Ez — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 10, 2022

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say, sosyal ağlarından yaptığı bir açıklamada, Ekrem İmamoğlu'na karşı pişmanlık hissettiğini dile getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ve gazetecilerle çekildiği otobüs fotoğrafına tepki gösterdi.

