HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savunma Bakan Vekili Miller Somali’ye Gitti

Savunma Bakan Vekili Miller Somali’ye Gitti

28.11.2020 00:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Savunma Bakan Vekili Miller Somali’ye Gitti

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Amerikan askerlerinin El Kaide bağlantılı El Şebab’la mücadele için bulunduğu Somali’yi ziyaret etti

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Amerikan askerlerinin El Kaide bağlantılı El Şebab’la mücadele için bulunduğu Somali’yi ziyaret etti. Miller’ın ziyareti öncesinde Somali’de bir CIA görevlisinin çatışmada hayatını kaybettiği haberleri Amerikan basınına yansımıştı.

Başkan Donald Trump’ın Mark Esper’ı görevden almasının ardından 9 Kasım’da Savunma Bakan Vekilliği’ne getirilen Christopher Miller’ın Somali ziyareti konusunda Pentagon’dan kısa yazılı bir açıklama yapıldı.

Miller’ın Somali’de, ABD’nin radikal örgütlerle mücadele konusundaki kararlılığını yinelemek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek için Amerikan askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Trump Somali’deki ABD askerlerini çekmeyi planlıyor

Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta görevden ayrılmadan önce Somali’deki Amerikan askerlerinin tamamını ya da çoğunu çekmesi bekleniyor.

ABD'li yetkililer 17 Kasım’da Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, Trump'ın küresel bir geri çekilme kapsamında Somali'den neredeyse tüm askerlerini çekebileceğini bildirmişti.

Christopher Miller, Savunma Bakan Vekili olduğundan bu yana ilk yurtdışı ziyareti için bu hafta içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daydı.

Daha önce Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin başında bulunan Miller, bakanlık görevi için Senato tarafından onaylanmak üzere Trump tarafından aday gösterilmiş değil.

CIA görevlisinin Somali’de hayatını kaybettiği bildirilmişti

Christopher Miller’ın Somali ziyareti, ülkede bir çatışma sırasında CIA görevlisinin hayatını kaybettiği haberinin ABD medyasında yer almasının ardından geldi.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) Özel Faaliyetler Merkezi’ne bağlı paramiliter grubuna bağlı kıdemli bir çalışanı çatışmada yaşamını yitirdi.

CIA içerisindeki bu grup en tehlikeli görevleri yerine getiren birim olarak biliniyor. ABD’nin Somali’de 700 askeri bulunuyor ve bu askerler Somali ordusunun eğitiminde görev alıyor.

Somali güçlerine özellikle El Şebab terör örgütüne karşı operasyonlarına yönelik eğitimler veriliyor.

Washington yönetimi bu ayın başında, El Kaide bağlantılı El Şebab örgütünün bazı liderlerini kara listeye almıştı.

Örgüt, Ocak ayında Kenya’da 3 Amerikalı’nın da ölümüne neden olan bir saldırı düzenlemişti.

El Şebab örgütünün 3 ila 5 bin kadar militanının olduğu belirtiliyor. Örgüt Somali’de hükümeti devirmek amacıyla saldırı düzenliyor.

ABD yönetimi tarafından Şubat ayında hazırlanan bir raporda ABD’nin ve diğer Afrika ülkelerinin desteği ve Somali ordusunun çabalarına rağmen El Şebab’ın ülkede güç kazanmaya devam ettiğine dikkat çekilmişti.

Trump, başkanlığının ilk günlerinde, Somali’deki askeri operasyonların genişletilmesi konusunda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a yetki vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Federal Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın talebine retFederal Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın talebine ret
AÖF CD ne demek? AÖF CD ne demek?

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Olay sözler! 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

Olay sözler! 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Kanada'da Eylül 2021’e kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanması bekleniyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan aşı açıklaması

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Federal Temyiz Mahkemesi Pensilvanya’da Trump’ın talebini reddetti

Federal Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın talebine ret

Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.