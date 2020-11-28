Savunma Bakan Vekili Miller Somali’ye Gitti

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Amerikan askerlerinin El Kaide bağlantılı El Şebab’la mücadele için bulunduğu Somali’yi ziyaret etti. Miller’ın ziyareti öncesinde Somali’de bir CIA görevlisinin çatışmada hayatını kaybettiği haberleri Amerikan basınına yansımıştı. Başkan Donald Trump’ın Mark Esper’ı görevden almasının ardından 9 Kasım’da Savunma Bakan Vekilliği’ne getirilen Christopher Miller’ın Somali ziyareti konusunda Pentagon’dan kısa yazılı bir açıklama yapıldı. Miller’ın Somali’de, ABD’nin radikal örgütlerle mücadele konusundaki kararlılığını yinelemek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek için Amerikan askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Trump Somali’deki ABD askerlerini çekmeyi planlıyor Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta görevden ayrılmadan önce Somali’deki Amerikan askerlerinin tamamını ya da çoğunu çekmesi bekleniyor. ABD'li yetkililer 17 Kasım’da Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, Trump'ın küresel bir geri çekilme kapsamında Somali'den neredeyse tüm askerlerini çekebileceğini bildirmişti.

Christopher Miller, Savunma Bakan Vekili olduğundan bu yana ilk yurtdışı ziyareti için bu hafta içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daydı. Daha önce Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin başında bulunan Miller, bakanlık görevi için Senato tarafından onaylanmak üzere Trump tarafından aday gösterilmiş değil. CIA görevlisinin Somali’de hayatını kaybettiği bildirilmişti Christopher Miller’ın Somali ziyareti, ülkede bir çatışma sırasında CIA görevlisinin hayatını kaybettiği haberinin ABD medyasında yer almasının ardından geldi. New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) Özel Faaliyetler Merkezi’ne bağlı paramiliter grubuna bağlı kıdemli bir çalışanı çatışmada yaşamını yitirdi. CIA içerisindeki bu grup en tehlikeli görevleri yerine getiren birim olarak biliniyor. ABD’nin Somali’de 700 askeri bulunuyor ve bu askerler Somali ordusunun eğitiminde görev alıyor. Somali güçlerine özellikle El Şebab terör örgütüne karşı operasyonlarına yönelik eğitimler veriliyor.