Savunma Bakanı Akar Alman Mevkidaşıyla Telefonla Görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar’ın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında iki bakanın, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Açıklamada “Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, bunlarla birlikte Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi” denildi.

Almanya Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan gerginleşen ilişkilerinde arabulucuk girişimlerde bulunuyor.

