HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savunma Bakanı Akar Alman Mevkidaşıyla Telefonla Görüştü

Savunma Bakanı Akar Alman Mevkidaşıyla Telefonla Görüştü

10.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar’ın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi

Savunma Bakanı Akar Alman Mevkidaşıyla Telefonla Görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar’ın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında iki bakanın, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Açıklamada “Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, bunlarla birlikte Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi” denildi.

Almanya Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan gerginleşen ilişkilerinde arabulucuk girişimlerde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Yeni tedbirler gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!Yeni tedbirler gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!
Bu çekici cool Fransızı yakından tanıyalımBu çekici cool Fransızı yakından tanıyalım
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Doktor telefonda tarif etti, Onbaşı Atalay hamile kadına doğum yaptırdı
Doktor telefonda tarif etti, doğum yaptırdı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!
Yeni tedbirler gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!
Okey oynayanlara koronavirüs baskını! İşte kesilen para cezası
En pahalı okey! 25 kişiye 78 bin lira ceza
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Biraz daha zamana ihtiyacımız var
Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Zamana ihtiyacımız var
Evinde kenevir ele geçirilen adamın savunması 'pes' dedirtti: Şeker hastalığına iyi geliyor
Evinde ele geçirildi! 'Pes' dedirten savunma: Şeker hastalığına iyi geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.