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Savunma Bakanı Akar Brükselde ABD Savunma Bakanı Esper'le Görüştü

25.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki son durumu ele aldı

Savunma Bakanı Akar Brükselde ABD Savunma Bakanı Esper'le Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki son durumu ele aldı.

NATO'ya üye 29 ülkenin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluşturan NATO Savunma Bakanları Toplantısı, dün başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünden beri ikili temaslarda bulunuyor.

Akar, bugün NATO Karargahı’nda, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye ile Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu" bilgisi verildi.

Açıklamaya göre; Akar ve Esper, ikili diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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