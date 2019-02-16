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Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 21:31 | Son Güncelleme

Almanya’da düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiği açıklandı.IKBY basınında yer alan habere göre, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştü

Almanya’da düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiği açıklandı.
IKBY basınında yer alan habere göre, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. IKBY’de kurulan yeni hükümete Başbakan adayı olan Mesrur Barzani’nin Akar ile ikili ilişkileri yanı sıra bölgesel sahadaki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Görüşmede, Akar, Barzani’yi IKBY Başbakanlığı’na adaylığından dolayı kutlayarak, görevinde başarı diledi.
Türkiye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine işaret edilen görüşmede, başta ticaret olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. İki tarafın ayrıca terörle mücadele konularının ele aldığını bildiren IKBY basını, görüşmeyi olumlu olarak yorumladı.

Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştü

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