Savunma Bakanı Akar Türkiye'nin Fransa'dan Özür Beklentisini Yineledi

Fransa’nın Libya ve Suriye konusunda girişimleri olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransa’nın Libya’daki politikaları çöktüğü için komplo faaliyetlerine giriştiğini söyledi. Akar, Doğu Akdeniz’de NATO müttefiki Fransız gemisine akaryakıt ikmali yapıldığını bunun bir dostluk nişanesi olduğunu ancak daha sonra bir Fransız savaş gemisinin Türk konvoyunun içerisine dalarak tehlikeli manevralar yaptığını söyledi. Akar “anlaşılmadık bir şekilde saatte 20 knot deniz mili hızla bir Fransız savaş gemisi bizim konvoyun içine daldı. Çok tehlikeli manevralar yaptılar, bu manevralardan sonra kendi yaptıkları hataları, kendi yaptıkları yanlışları düzeltmek için Türk gemisinin kendilerine silah doğrulttuğunu, yani kilit dedikleri, tracking dedikleri bir pozisyon aldıklarını söylediler. Fakat bu geldiğimiz noktada teknoloji o kadar gelişmiş durumdaki, o radarın, o geminin hangi dakikada, hangi saniyede, saatte değil, hangi dakikada, hangi saniyede nasıl bir durumda olduğunu görebilmek, öğrenmek mümkün. Hem bizim karadaki karargâhlarımızda hem de gemide yapılan incelemeler sonucunda bütün bilgileri belgeleri topladık ve bizim ne yapıp ne yapmadığımızı, bütün tamamını NATO askeri ve sivil makamlarına teslim ettik. Dolayısıyla şu anda mesele NATO’da bulunmaktadır. Bütün yapılan, elimizdeki bütün bilgiler açık. İlave bilgileri de vermeye hazır olduğumuzu NATO makamlarına söyledik. Çok açık ve net bir şekilde bizim gemilerimiz orada denizcilik yasalarına, denizcilik usullerine, denizcilik kurallarına tamamen uygun hareket ettiler. Hiçbir şekilde Fransız gemisine düşmanca tavır içinde olmadılar. Sadece ve sadece Fransız gemisine 20 knot süratle yaptığı manevrada herhangi bir kaza bela olmasın diye gözlem şeklinde tedbir aldılar, kendilerini korudular, durum bundan ibaret. Biz şu anda geldiğimiz noktada Fransız dostlarımızdan bir özür bekliyoruz” dedi.

Hulusi Akar, El Cezire Arapça kanalında yayınlanan röportajında Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yaptı ve Libya hükümeti Lideri Serrac tarafından 5 ülkeye davet mektubu gönderildiğini sadece Türkiye’nin buna olumlu yanıt verdiğini söyledi. Akar “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu davet mektubuna verdiği olumlu cevaptan sonra çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık ve askeri eğitim işbirliği ve yardım konusunda, danışmanlık konusunda Libyalı kardeşlerimizle münasebetlerimizi geliştirdik ve onlara yardım etmeye başladık. Burada biz sadece bu askeri konularda, askeri eğitim ve işbirliği konusunda değil, aynı zamanda oradaki sağlık konusunda da yardımlarımızı oraya ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle bu Covid’den sonra yapılabilecek ne yardım varsa onların hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Akar meşru Libya hükümetine karşın General Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikler, Mısır gibi ülkelerin bu desteğini kesmesi gerektiğini söyledi. Akar “darbeci Hafter’e yardım eden unsurların da bir şekilde, bu Abu Dabi Hükümetinin dâhil, Abu Dabi dâhil, Suudi Arabistan dâhil, Mısır dâhil, Rusya dâhil, Fransa dâhil ve diğer bazı ülkeler var, bunların bu yardımı mutlaka kesmesi lazım ki orada bir istikrar sağlanabilsin, ateşkes sağlanabilsin ve darbeci Hafter’i bir takım hedeflerinden vazgeçirebilsinler. Bu mümkün olduktan sonra, bu sağlandıktan sonra oradaki ateşkesin sağlanmasının ve ateşkesin devamının daha mümkün olacağını değerlendiriyoruz ve Sirte sorunu mutlaka çözülmeli, Cufra çözülmeli ve 2015 Suheyrat Anlaşması’nı da mutlaka biz göz önünde bulundurmamız lazım çözüm üretirken” ifadelerini kullandı.

