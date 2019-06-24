Savunma Bakanı Akar'da muhalefete S-400 ziyareti

ABD Savunma Bakanı Patrick M. Shanahan ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelmeye hazırlandığını vurgulayan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Japonya'da yapılacak olan G20 çerçevesinde Abd Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Akar ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İlerleyen saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de bir araya gelmesi bekleniyor.

İlk görüşmeyi MHP lideri Bahçeli ile yapan Akara, savunma ve güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefet partileri CHP, MHP ve İYİ Parti'nin liderlerini kapsayan bir ziyaret turu gerçekleştiriyor.

Akar'ın temaslarına ilişkin Türk basınında çıkan haberlerde S-400 konusunun, ABD'nin F-35 programına yönelik attığı adımların ve terörle mücadele konusunun ele alındığı belirtiliyor.

Çavuşoğlu: S-400'den vazgeçmemiz mümkün değil

ABD ile yaşanan S-400 gerginliği hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil çünkü Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var" diye konuştu.

Türkiye'nin F-35 programı kapsamında 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump yönetiminin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, F-35 programında yer alan diğer NATO müttefiklerinin ABD tarafından atılan adımları desteklemediğini de dile getirdi.

Amerikan basınında yaptırım haberleri