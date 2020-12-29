Savunma Bakanı Akar'dan Azerbaycan Açıklaması

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan'a gittiğini açıkladı. "Personelimiz orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından biri general 35 subayımız derhal göreve başlayacak" dedi. Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile bakan yardımcılarının katılımıyla video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Komutanlar yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı. Savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi, “Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında kalan topraklarını ‘Tek Vatan Harekatı’ ile kurtardığını’’ söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini belirterek, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı. Akar, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar " diye konuştu. Mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının oradaki faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Akar, "İnsani yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz’’ dedi. "Libya’da siyasi çözümü destekliyoruz" Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya ile işbirliği yaptığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya’da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, işbirliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini belirten Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalı’nın eğitim aldığını belirtti.

Bakan Akar, Libya’da Milli Mutabakat Hükümeti’nin BM tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümeti olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu hükümetin daveti üzerine Libya'da bulunduğunu, buradaki faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi. Libya'da devam eden siyasi görüşmelere değinen Milli Savunma Bakanı Akar, siyasi çözümü desteklediklerini belirterek, bu konuda çaba sarf ettiklerini ve Türkiye’nin muhataplarına da bunu anlattıklarını belirtti. Hulusi Akar, “Başından beri dediğimiz gibi Libya Libyalılarındır ve Libya'daki problemi Libya'daki kardeşlerimiz çözecektir. Siyasi çözümü destekliyoruz. Libyalı kardeşlerimize bugüne kadar her türlü yardımı ve desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi. "Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yaşanan gerilime de değindi. Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlarını “iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı olarak siyasi çözüm bulma gayretinde olduğunu” kaydetti.

Hulusi Akar, “Uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve teamüller çerçevesinde Türkiye'ye ait olan haklara karşı çok ciddi tacizler olmaktadır. Bunlara karşı ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için gece-gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Milli Savunma Bakanı, “Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi, hak ve hukukumuzu asla çiğnetmeyeceğimizi, KKTC'deki Türk varlığının kabulünden başka çare olmadığını, eğer egemen ve eşit haklara sahip Türk halkının varlığı kabul edilmezse hiçbir şekilde çözümün söz konusu olamayacağını söyledik, söylemeye devam ediyoruz” dedi. Akar’dan Yunanistan’a eleştiri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki 16 adayı uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdığını belirtti, "Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler...Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sordu. Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ön görüşmeler ve NATO Karargahı’ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar Yunanistan’ın tavrını şu sözlerle eleştirdi: