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Savunma Bakanı Akar'dan NATO Vurgusu

19.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye’nin, İttifak’ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO’yu kendi güvenliğinin merkezine koyduğunu ve aynı zamanda NATO’nun güvenliğinin merkezinde yer aldığını söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye’nin, İttifak’ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO’yu kendi güvenliğinin merkezine koyduğunu ve aynı zamanda NATO’nun güvenliğinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2023'te NATO’nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığını muharebe harekâtı görevine hazırlamak maksadıyla gerçekleştirilen On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Günümüzde uluslararası güvenlik ve savunma örgütlerinin sorumluluğunun her zamankinden daha ağır olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, "NATO İkinci Dünya Savaşından beri Avrupa’nın güvenliğinin temelini oluşturmuş bir teşkilattır. Tarihteki en başarılı ittifak olarak NATO’nun her zaman olduğu gibi canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı

Bakan Akar “Türkiye, DAEŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen İttifak’ın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak, İttifak’ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO’yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO’nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır" dedi.

Türkiye'nin bu sene VJTF Land yani NATO’nun hazır gücünün Kara Unsur Komutanlığı görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Bakan Akar, "2022 yılı başından itibaren ise tam harekât kabiliyetine ulaşacak TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO’nun Deniz Unsur Komutanlığı görevini üstlenecektir. Ayrıca, Müşterek Hava Unsur Komutanlığı yeteneği kazanmış bir müttefik olarak 2025 Hava Unsur Kuvveti Komutanlığını yerine getireceğiz." dedi.

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