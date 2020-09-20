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Savunma Bakanı Akar'dan Yunan Gazetesine Tepki

20.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bir Yunan gazetesinde, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir ifadenin manşetten yayımlanmasıyla ilgili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir açıklama yaptı

Savunma Bakanı Akar'dan Yunan Gazetesine Tepki

Bir Yunan gazetesinde, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir ifadenin manşetten yayımlanmasıyla ilgili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir açıklama yaptı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazetede kullanılan ifadeyi şiddetle kınadığını dile getirdi. Bakan Akar “Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. ki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dün de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada Yunan hükümetini gazetenin sorumlularından hesap çağırmaya davet etmişti.

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