HABER

Savunma Bakanı'nın AP Adaylığı Almanya'yı Karıştırdı

05.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesine koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) itirazı nedeniyle yaşanan tartışma giderek büyüyor

Savunma Bakanı'nın AP Adaylığı Almanya'yı Karıştırdı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesine koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) itirazı nedeniyle yaşanan tartışma giderek büyüyor. Sosyal Demokratlar’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) sözcülerinden Jens Geier’in, Almanlarla birlikte İngiliz, Fransız ve Avusturyalı sosyal demokratların, von der Leyen’e karşı oy kullanacaklarını açıklamasının ardından, AP Yeşiller grubunun başkanı Reinhard Bütikofer de, parlamentoda temsil edilen Yeşiller’in aynı tavrı koyacağını ve karşı oy kullanacağını duyurdu.

"Adaylığı demokratik sürece zarar veriyor"

Ursula von der Leyen’in AB Komisyon Başkanlığı 16 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu tarafından oylanacak. Von der Leyen’in ilk turda 751 milletvekilinden salt çoğunluğun oylarını alması gerekiyor. Ancak Sosyal demokrat ve Yeşiller’in açıklamaları sonrasında, Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamanın çetin geçeceği ve von der Leyen’in seçilmesinin garanti olmadığı anlaşıldı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti, von der Leyen’in adaylığının demokratik sürece zarar verdiğini savunarak, ‘liste başı adayı’ prensibine göre, sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılan partilerin liste başı adaylarının AB Komisyonu başkanlığına seçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yeni savunma bakanı kim olacak?

Von der Leyen Mayıs ayı sonundaki AP seçimlerine katılmamış, başkanlık için önceden aday olan Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans ile Alman Hıristiyan Sosyal Birlik partili Manfred Weber’in Fransa, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın karşı çıkmaları sonrasında, Başbakan Merkel tarafından son anda sürpriz aday olarak gündeme getirilmişti. Berlin’deki siyasi çevreler, Merkel’in önerdiği bir ismin, koalisyon ortağı SPD tarafından reddedilmesinin hükümet krizine, hatta koalisyonun sona ermesine yol açabileceğini öne sürüyor. Von der Leyen ‘in sosyal demokratların oylarıyla seçilmesi durumunda ise, hükümette CDU’nun elinde olan bakanlıklarda değişiklikler olması bekleniyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, von der Leyen’den boşalan koltuğa CDU’nun koyu muhafazakar kanadından Sağlık Bakanı Jens Spahn’nın geçebileceği, onun yerine ise CDU’lu bir kadın politikacının atanacağı dillendiliyor. Bu arada güncel anketlere göre, Almanların yüzde 56’sı von der Leyen’in Komisyon Başkanlığı için iyi bir seçim olmadığı görüşünde. “Pazar günü seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” anketine göre ise, Yeşiller yüzde 26 oy oranıyla birinci parti. Yeşiller’den sonra yüzde 25 ile Birlik Partileri CDU/CSU geliyor. SPD oylarını yüzde bir artırarak yüzde 13’e çıkarmış görünüyor. Aşırı sağcı AfD de yüzde 13 oranında. Liberal FDP ve Sol Parti’nin oyları ise yüzde 8.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
İran’dan İngiltere’ye Misilleme Tehdidiİran’dan İngiltere’ye Misilleme Tehdidi
Suriyeli sığınmacılar savaşa rağmen ülkelerine dönüyorSuriyeli sığınmacılar savaşa rağmen ülkelerine dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kremlin'den S-400 açıklaması

Kremlin'den S-400 açıklaması

ABD'de yanlış kişinin yaşam destek ünitesi kapatıldı!

ABD'de yanlış kişinin yaşam destek ünitesi kapatıldı!

Benzetene aşkolsun! Bu First Lady'nin heykeliymiş

Benzetene aşkolsun! Bu First Lady'nin heykeliymiş

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İlk kez yapılacak

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İlk kez yapılacak

Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti!

Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti!

Dünyada bir ilk: Dışkı müzesi!

Dünyada bir ilk: Dışkı müzesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.