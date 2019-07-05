Savunma Bakanı'nın AP Adaylığı Almanya'yı Karıştırdı

Yeni savunma bakanı kim olacak?

Von der Leyen Mayıs ayı sonundaki AP seçimlerine katılmamış, başkanlık için önceden aday olan Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans ile Alman Hıristiyan Sosyal Birlik partili Manfred Weber’in Fransa, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın karşı çıkmaları sonrasında, Başbakan Merkel tarafından son anda sürpriz aday olarak gündeme getirilmişti. Berlin’deki siyasi çevreler, Merkel’in önerdiği bir ismin, koalisyon ortağı SPD tarafından reddedilmesinin hükümet krizine, hatta koalisyonun sona ermesine yol açabileceğini öne sürüyor. Von der Leyen ‘in sosyal demokratların oylarıyla seçilmesi durumunda ise, hükümette CDU’nun elinde olan bakanlıklarda değişiklikler olması bekleniyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, von der Leyen’den boşalan koltuğa CDU’nun koyu muhafazakar kanadından Sağlık Bakanı Jens Spahn’nın geçebileceği, onun yerine ise CDU’lu bir kadın politikacının atanacağı dillendiliyor. Bu arada güncel anketlere göre, Almanların yüzde 56’sı von der Leyen’in Komisyon Başkanlığı için iyi bir seçim olmadığı görüşünde. “Pazar günü seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” anketine göre ise, Yeşiller yüzde 26 oy oranıyla birinci parti. Yeşiller’den sonra yüzde 25 ile Birlik Partileri CDU/CSU geliyor. SPD oylarını yüzde bir artırarak yüzde 13’e çıkarmış görünüyor. Aşırı sağcı AfD de yüzde 13 oranında. Liberal FDP ve Sol Parti’nin oyları ise yüzde 8.

