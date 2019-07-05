Savunma Bakanı'nın AP Adaylığı Almanya'yı Karıştırdı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesine koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) itirazı nedeniyle yaşanan tartışma giderek büyüyor. Sosyal Demokratlar’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) sözcülerinden Jens Geier’in, Almanlarla birlikte İngiliz, Fransız ve Avusturyalı sosyal demokratların, von der Leyen’e karşı oy kullanacaklarını açıklamasının ardından, AP Yeşiller grubunun başkanı Reinhard Bütikofer de, parlamentoda temsil edilen Yeşiller’in aynı tavrı koyacağını ve karşı oy kullanacağını duyurdu.
"Adaylığı demokratik sürece zarar veriyor"
Ursula von der Leyen’in AB Komisyon Başkanlığı 16 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu tarafından oylanacak. Von der Leyen’in ilk turda 751 milletvekilinden salt çoğunluğun oylarını alması gerekiyor. Ancak Sosyal demokrat ve Yeşiller’in açıklamaları sonrasında, Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamanın çetin geçeceği ve von der Leyen’in seçilmesinin garanti olmadığı anlaşıldı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti, von der Leyen’in adaylığının demokratik sürece zarar verdiğini savunarak, ‘liste başı adayı’ prensibine göre, sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılan partilerin liste başı adaylarının AB Komisyonu başkanlığına seçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Yeni savunma bakanı kim olacak?
Von der Leyen Mayıs ayı sonundaki AP seçimlerine katılmamış, başkanlık için önceden aday olan Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans ile Alman Hıristiyan Sosyal Birlik partili Manfred Weber’in Fransa, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın karşı çıkmaları sonrasında, Başbakan Merkel tarafından son anda sürpriz aday olarak gündeme getirilmişti. Berlin’deki siyasi çevreler, Merkel’in önerdiği bir ismin, koalisyon ortağı SPD tarafından reddedilmesinin hükümet krizine, hatta koalisyonun sona ermesine yol açabileceğini öne sürüyor. Von der Leyen ‘in sosyal demokratların oylarıyla seçilmesi durumunda ise, hükümette CDU’nun elinde olan bakanlıklarda değişiklikler olması bekleniyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, von der Leyen’den boşalan koltuğa CDU’nun koyu muhafazakar kanadından Sağlık Bakanı Jens Spahn’nın geçebileceği, onun yerine ise CDU’lu bir kadın politikacının atanacağı dillendiliyor. Bu arada güncel anketlere göre, Almanların yüzde 56’sı von der Leyen’in Komisyon Başkanlığı için iyi bir seçim olmadığı görüşünde. “Pazar günü seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” anketine göre ise, Yeşiller yüzde 26 oy oranıyla birinci parti. Yeşiller’den sonra yüzde 25 ile Birlik Partileri CDU/CSU geliyor. SPD oylarını yüzde bir artırarak yüzde 13’e çıkarmış görünüyor. Aşırı sağcı AfD de yüzde 13 oranında. Liberal FDP ve Sol Parti’nin oyları ise yüzde 8.
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