Savunma Bakanları Arasında Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan konusu gündeme geldi.
Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd J. Austin bugün Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ikili işbirliği ve Afganistan’da diplomatik varlığı sürdürme konularını görüştü. Bakan, uzun geçmişe sahip ABD-Türkiye savunma işbirliğinin önemini yeniden vurguladı ve Akar’a barış ve güvenlik meseleleri üzerinde iletişim ve işbirliğini sürdürdüğü için teşekkür etti” ifadeleri yer aldı.
Ankara’dan gelen açıklamadaysa “Afganistan” ifadesi kullanılmadı. MSB’den gelen Türkçe ve İngilizce açıklamalarda şöyle denildi:
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”
Türkiye’nin Kabil havalimanını koruma önerisi, muhalefetin ve kamuoyunun tepkilerine yol açmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 14 Haziran’da NATO zirvesi sırasında Brüksel’de bir araya gelen Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabil havalimanının güvenliğini sağlamada Türkiye’nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Türk hükümeti, Afganistan’da ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Kabil havalimanının idaresi ve güvenliğini sağlamak için sorumluluk üstlenmeyi teklif etmiş ancak bunun için mali, lojistik ve diplomatik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden’la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine, “Pakistan’ı, Macaristan’ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.