Savunma Bakanları Arasında Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan konusu gündeme geldi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd J. Austin bugün Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ikili işbirliği ve Afganistan’da diplomatik varlığı sürdürme konularını görüştü. Bakan, uzun geçmişe sahip ABD-Türkiye savunma işbirliğinin önemini yeniden vurguladı ve Akar’a barış ve güvenlik meseleleri üzerinde iletişim ve işbirliğini sürdürdüğü için teşekkür etti” ifadeleri yer aldı.

Ankara’dan gelen açıklamadaysa “Afganistan” ifadesi kullanılmadı. MSB’den gelen Türkçe ve İngilizce açıklamalarda şöyle denildi:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”

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