Savunma Bakanlığı danışmanlara 155 milyon euro harcadı

Bakanlığın bu yılın ilk altı ayında danışmanlara, diğer 13 bakanlığın toplamına yakın para harcadığı ortaya çıktı.Danışmanlık harcamaları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Alman Savunma Bakanlığı’nın bu yılın ilk altı ayında danışmanlık ve dışarıdan destek hizmetleri için 155 milyon euro harcadığı ortaya çıktı. Sol Parti milletvekili Matthias Höhn’ün geçen ay verdiği soru önergesine Savunma Bakanlığı dışında tüm bakanlıklar yanıt vermiş, bu 13 bakanlığın danışmanlık hizmetleri için harcadığı toplam miktarın 178 milyon euro tutarında olduğu bildirilmişti.

Höhn'ün soru önergesine şimdi yanıt veren Savunma Bakanlığı, bakanlık, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dış hizmetlere 155 milyon euro harcadığını açıkladı. Bakanlığın parlamento nezdindeki müsteşarı Thomas Silberhorn, harcamaların yüksek olmasının büyük ölçüde dijitalleşme sürecinin getirdiği zorluklardan kaynaklandığını açıkladı. Silberhorn, sadece orduya enformasyon teknolojileri hizmeti veren BWI şirketine 109 milyon euro düştüğünü kaydetti.