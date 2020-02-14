Savunma hacamalarında son 10 yılın en yüksek artışı

Savunmaya en yüksek harcama ABD'de, Rusya ise dördüncü sırada.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), dünya genelinde geçen yıl savunma harcamalarına ilişkin raporunu Münih Güvenlik Konferansı'nda açıkladı. Buna göre dünyada savunma harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla ortalama yüzde 4 oranında arttı.

Bunun son 10 yılın en yüksek artışı olduğuna işaret edilen raporda savunma harcamalarında en yüksek artışın ise yüzde 6 ile ABD ve Çin'de kaydedildiği belirtildi. Rapora göre savunma harcamalarını en çok artıran ilk üç ülke ABD, Suudi Arabistan ve Çin olarak sıralandı. Dördüncü sırada ise Rusya var.

Raporda ABD'nin ayırdığı savunma bütçesine ilişkin dikkat çekici karşılaştırmalara da yer verildi. ABD'nin geçen yıl savunma harcamalarının 53 milyar 400 bin dolar arttığını ve bu rakamın İngiltere'ye ait dünyanın altıncı büyük bütçesine denk geldiği ve tüm Avrupa ülkelerinin savunma bütçesinden de dört kez büyük olduğu vurgulandı.

Gerginlikler ve artan tehdit duygusu

IISS'in raporunda büyük güçler arasındaki gerginlikleri ve artan tehdit duygusuna da işaret edildi. Raporda bu atmosfere Rusya ve ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sonlandırılması, Ukrayna ve Libya'daki bölgesel çatışmalar gibi olayların katkıda bulunduğu belirtildi. Çin ve Rusya'nın yeni silahlarını sergilemesinin de tehdit duygusunu artırdığı ifade edildi.