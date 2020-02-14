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Savunma hacamalarında son 10 yılın en yüksek artışı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 22:08 | Son Güncelleme

Dünyada geçen yıl savunma harcamalarında son 10 yılın en yüksek artışı yaşandı.

Savunmaya en yüksek harcama ABD'de, Rusya ise dördüncü sırada.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), dünya genelinde geçen yıl savunma harcamalarına ilişkin raporunu Münih Güvenlik Konferansı'nda açıkladı. Buna göre dünyada savunma harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla ortalama yüzde 4 oranında arttı.

Bunun son 10 yılın en yüksek artışı olduğuna işaret edilen raporda savunma harcamalarında en yüksek artışın ise yüzde 6 ile ABD ve Çin'de kaydedildiği belirtildi. Rapora göre savunma harcamalarını en çok artıran ilk üç ülke ABD, Suudi Arabistan ve Çin olarak sıralandı. Dördüncü sırada ise Rusya var.

Raporda ABD'nin ayırdığı savunma bütçesine ilişkin dikkat çekici karşılaştırmalara da yer verildi. ABD'nin geçen yıl savunma harcamalarının 53 milyar 400 bin dolar arttığını ve bu rakamın İngiltere'ye ait dünyanın altıncı büyük bütçesine denk geldiği ve tüm Avrupa ülkelerinin savunma bütçesinden de dört kez büyük olduğu vurgulandı.

Gerginlikler ve artan tehdit duygusu

IISS'in raporunda büyük güçler arasındaki gerginlikleri ve artan tehdit duygusuna da işaret edildi. Raporda bu atmosfere Rusya ve ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sonlandırılması, Ukrayna ve Libya'daki bölgesel çatışmalar gibi olayların katkıda bulunduğu belirtildi. Çin ve Rusya'nın yeni silahlarını sergilemesinin de tehdit duygusunu artırdığı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde ise savunma harcamaları yüzde 4,2 arttı. IISS Direktörü John Chipman, Avrupa'daki artışın Rusya kaynaklı güvensizlikler olduğunu söyledi. Almanya, IISS'nin raporunda dokuzuncu sırada yer alırken Türkiye'ye ilişkin rakamlara yer verilmedi.

SIPRI'nin raporunda Türkiye

Türkiye, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yılki raporunda en çok askeri harcama yapan ülkeler listesinde 15'inci sırada yer almıştı. Raporda 2018 yılında bir önceki yıla göre askeri harcamalara yüzde 24 daha fazla bütçe ayırdığı belirtilen Türkiye, 19 milyar dolarlık harcamasıyla ilk 15 ülke arasında en fazla artış gösteren ülke olmuştu.

Ankara'nın askeri harcamalarındaki artış ile ilgili konuşan SIPRI araştırmacısı Nan Tian, "Türkiye hızlı askeri teçhizat teslimatı konusunda giderek daha fazla harcama yapıyor ve bir yandan da yüklü miktarda silah satın alıyor. Türkiye ayrıca Suriye'deki Kürt gruplara karşı askeri harekâtını genişletiyor, bu da çok fazla paraya mal oluyor" değerlendirmesini yapmıştı.

dpa,AFP,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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