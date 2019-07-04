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Savunma Sanayi Başkanı Demir: Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

  Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanın verdiği tarih vardı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanın verdiği tarih vardı. Temmuzun ilk haftasındayız, İkinci haftası gelecek, göreceksiniz" dedi.
İsmail Demir, 'Enerji Güvenliği Paneli'nde Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama yaptı. Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı hatırlatarak şunları söyledi, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Heyetler gelir gider. Heyet geldi, fotoğraf falan öyle şeyler olmaz. Böyle şeyler projeye uygun değil. Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanın verdiği tarih vardı. Temmuzun ilk haftasındayız, İkinci haftası gelecek göreceksiniz."
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya, ''Doğu Akdeniz’de şu anda planlamalar içinde, Bizim S-400 alıp Doğu Akdeniz’de denklemi değiştirelim diye bir planlamamız yok'' diye yanıt verdi.
''BU BİZİ CAYDIRMAYACAK DAHA DA KUVVETLENDİRECEKTİR''
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S400 alınması durumunda uygulaması muhtemel yaptırımlara ilişkin şunları kaydetti, ''Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor. Ne olduğunu bildiğimiz için onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz. Daha öncede söyledim yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, daha bilenmesi, geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da kuvvetlendirecektir.''

Görüntü Dökümü
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-Demir'in açıklaması

Haber-Kamera: Selan YAVUZ - Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA)

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