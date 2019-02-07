HABER

Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Türkiye’nin savunma sanayi eko sisteminde Kırıkkale önemli bir rol oynayacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:47 | Son Güncelleme

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Sosyal Tesislerinde müteşebbis firma temsilcileri ile bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisi eko sisteminde Kırıkkale’nin önemli bir rol oynayacağını söyledi.MKE Sosyal Tesislerinde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Silah Organize Sanayi Bölgemiz daha nasıl gelişir, geleceğin teknolojileri ile ilgili olarak balistik patlayıcı kimya ve diğer gelişmekte olan elektro manyetik lazer vs alanlarda Makine Kimyanın dışındaki sektörler ve sanayicilerimiz nasıl bir yer alabilirler ve Makine Kimyanın kendisi nasıl burada ki arkadaşlar büyütücü bir rol alabilir, geleceğe nasıl hep beraber bakabiliriz” dedi.Türkiye’nin savunma sanayisi eko sisteminde Kırıkkale’nin önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydeden Demir, “Genelde Ankara, Savunma Sanayisinin merkezi gibi düşünürken Ankara’da bu kadar yakın bir ilinde bu kadar çok önemli pay alması özellikle de belirttiğim gibi kimya, silah, patlayıcı, balistik, malzeme konularında da çeşitli fikirlerin ortaya çıkacağını ve sanayicimizde bu konuda kendilerinden gelen fikirleri biz dinlerken bizlerde plan ve projelerimizle ilgili paylaşım yapacağımızı ve daha da önemlisi bunun mekanizmasının kurmanın gündeme gelmesini istiyoruz.

Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Türkiye’nin savunma sanayi eko sisteminde Kırıkkale önemli bir rol oynayacak”

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Sosyal Tesislerinde müteşebbis firma temsilcileri ile bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisi eko sisteminde Kırıkkale’nin önemli bir rol oynayacağını söyledi.
MKE Sosyal Tesislerinde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Silah Organize Sanayi Bölgemiz daha nasıl gelişir, geleceğin teknolojileri ile ilgili olarak balistik patlayıcı kimya ve diğer gelişmekte olan elektro manyetik lazer vs alanlarda Makine Kimyanın dışındaki sektörler ve sanayicilerimiz nasıl bir yer alabilirler ve Makine Kimyanın kendisi nasıl burada ki arkadaşlar büyütücü bir rol alabilir, geleceğe nasıl hep beraber bakabiliriz” dedi.
Türkiye’nin savunma sanayisi eko sisteminde Kırıkkale’nin önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydeden Demir, “Genelde Ankara, Savunma Sanayisinin merkezi gibi düşünürken Ankara’da bu kadar yakın bir ilinde bu kadar çok önemli pay alması özellikle de belirttiğim gibi kimya, silah, patlayıcı, balistik, malzeme konularında da çeşitli fikirlerin ortaya çıkacağını ve sanayicimizde bu konuda kendilerinden gelen fikirleri biz dinlerken bizlerde plan ve projelerimizle ilgili paylaşım yapacağımızı ve daha da önemlisi bunun mekanizmasının kurmanın gündeme gelmesini istiyoruz. İnşallah buradan çıkacak fikirleri not alıp, takip edeceğiz. Bu sistemi kuracağız. İnşallah hep beraber bu planları adım adım sizlerin destekleriyle takip edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmasının sonunda Türkiye’ye önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip Kırıkkale ve civarını bu denklemde çok önemli bir oyuncu haline getirileceğini, burada beklentilerin de yavaş yavaş hayata geçeceğini müjdelemek istediğini söyledi.
Toplantıya Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, daire başkanları, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Türkiye’nin savunma sanayi eko sisteminde Kırıkkale önemli bir rol oynayacak”

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Cam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldıCam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldı
15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.