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Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'ye Yaptırım Kararı Tepkisi

15.12.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'ye Yaptırım Kararı Tepkisi

ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması dolayısıyla yaptırım listesine aldığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir açıklama yaptı

ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması dolayısıyla yaptırım listesine aldığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Demir mesajında “Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca kendi Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat Oktay’ın da mesajlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da resmi Twitter hesabından verdiği mesajlarda “ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye’nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD’nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dün kabine toplantısının ardından konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da “NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz” demişti.

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