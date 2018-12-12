Savunma Sanayi Başkanı duyurdu: Erdoğan'ın katılacağı zirvede sürprizimiz olacak!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenecek Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışta ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir birer konuşma yapacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün yapılacak zirve öncesi dün sosyal medya hesabından bir sürpriz yapılacağını ifade etti. Demir, Twitter'da paylaştığı mesajında şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde güzel bir sürprizimiz olacak"





