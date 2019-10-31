Savunma Sanayi Başkanı: Harekat sırasında siber saldırılar tespit ettik (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

'İDDİALI BİR ORTAK OLMAYI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ' Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, '8'inci Asian/Australian Rotorcraft Forum' (ARF 2019) çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, gerçekleştirilen ARF 2019 Forum'unun bilimsel konferans olduğunu belirterek, "Bu konferansın burada olması Türkiye’nin helikopter sanayiinde özellikle de dikey uçuş anlamındaki iddiasını perçinleyecek bir adım.

'İDDİALI BİR ORTAK OLMAYI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, '8'inci Asian/Australian Rotorcraft Forum' (ARF 2019) çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, gerçekleştirilen ARF 2019 Forum'unun bilimsel konferans olduğunu belirterek, "Bu konferansın burada olması Türkiye’nin helikopter sanayiinde özellikle de dikey uçuş anlamındaki iddiasını perçinleyecek bir adım. Burada tartışılacak konular, oluşturulacak fikirler bu konudaki teknolojiye ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunacak; ama konferansın burada yapılıyor olması da Türkiye’nin bu alanda ortaya koyduğu projelerin dikkat çekici olduğunun da altını çiziyor" diye konuştu.
'F-35 KONUSUNDA HİÇBİR TEREDDÜTÜMÜZ YOK'
F-35 konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Demir, "Biz hep şunu söyledik; 'biz bu programın bir ortağıyız ve bu ortaklık çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz'. O konuda hiçbir tereddütümüz olmadı. Bütün yükümlülüklerimiz yerine getirilmiş durumda, program ortağı olmakla ilgili bizim kafamızda bir tereddüt yok. Karşı taraftan gelen açıklamaları ve hamleleri dinliyoruz. Bizim baktığımız noktada bizim F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda karşı taraftan gelecek adımlar ve çalışmalar olumlu olursa biz hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık" ifadelerini kullandı.
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