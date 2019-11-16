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Savunma Sanayi Başkanı: 'S-400 Sistemi Kullanmak İçin Alındı'

16.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini kullanmak üzere aldığını söyledi

Savunma Sanayi Başkanı: 'S-400 Sistemi Kullanmak İçin Alındı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretinde gündeme gelen ve Beyaz Saray’ın özellikle üzerinde durduğu S-400 sistemlerinin kullanılıp kullanılmayacağı konusu üzerinde tartışma sürüyor. Savunma Sanayi Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini kullanmak üzere aldığını söyledi.

Amerika yönetimi, S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmış olmasına karşın kurulup, kullanılmaya başlanması halinde, Türkiye’nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bir kez daha dile getirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu sistemleri satın almasına karşın kullanmayacağını söylemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını söyledi.

Demir, “Ülke olarak bir sistemi bunca para verip alıyorsanız, bir ihtiyaca binayen ve kullanmak için alıyorsunuz. Bunu çok net söylüyoruz. Biz hatır için kullanmayız demek çok doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.

Demir, Amerika’nın, 'Bu konuyu müzakere etmeyiz' noktasından 'Oturup konuşalım' aşamasına geldiğini de belirtti. Bu müzakerelerin neticesine göre değerlendirme yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin müttefik ülke olarak NATO sistemlerine zarar vermemesi için her türlü önlemi de alacağını söyleyen Demir, sistemin kullanımı esnasında Rus personelin kullanım alanına gireceği kaygısının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Savunma Sanayi Başkanı, Amerika’dan Patriot füze savunma sistemi alabilmek için bizzat kendisinin iki yıl görüşmeler yürüttüğünü ama karşılarına çok net kırmızı çizgiler konulduğunu da belirtti.

Demir yapılan anlaşma karşısında S-400’ün kullanımına ilişkin olarak Türk personelin Rusya’daki eğitimlerinin de devam ettiğini systemin devreye alınması için Nisan 2020 tarihinin hedeflendiğini söyledi.

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