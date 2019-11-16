Savunma Sanayi Başkanı: 'S-400'ler Depoda Bekletmek İçin Alınmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretinde gündeme gelen ve Beyaz Saray’ın özellikle üzerinde durduğu S-400 sistemlerinin kullanılıp kullanılmayacağı konusu üzerinde tartışma sürüyor.Savunma Sanayi Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini depolarda bekletmek değil kullanmak üzere aldığını söyledi.

Amerika yönetimi S-400 füze sistemlerinin satın alınmış olmasına karşın kurulup kullanılmaya başlanması halinde Türkiye’nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bir kez daha dile getirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’de konuya ilişkin olarak katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türkiye’nin bu sistemleri satın almasına karşın kullanmayacağını söylemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını söyledi.

Demir, “Ülke olarak sistemi bunca para verip alıyorsanız, bir ihtiyaca binayen ve kullanmak için alıyorsunuz. Bunu çok net söylüyoruz. Biz hatır için kullanmayız demek çok doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.

Demir, Amerika’nın bu konuyu müzakere etmeyiz noktasından oturup konuşalım aşamasına geldiğini de belirtti. Bu konuşmaların neticesinde ne çıkacağına göre değerlendirme yapılacağını söyledi.