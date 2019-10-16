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Savunma sanayi emekçilerinden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı sebebiyle dünyanın dört bir yanında yürütülen kara propagandalara karşı Mehmetçiğe destek, savunma sanayinin göz bebeği fabrikalarda çalışan emekçilerden geldi.Türk Metal Sendikası öncülüğünde, yerli savunma sanayii için hayati öneme sahip fabrikalarda çalışan emekçilerin sosyal medyada #VatanMesaimiz etiketiyle yaptıkları paylaşımlar geniş yankı uyandırdı.

Savunma sanayi emekçilerinden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı sebebiyle dünyanın dört bir yanında yürütülen kara propagandalara karşı Mehmetçiğe destek, savunma sanayinin göz bebeği fabrikalarda çalışan emekçilerden geldi.

Türk Metal Sendikası öncülüğünde, yerli savunma sanayii için hayati öneme sahip fabrikalarda çalışan emekçilerin sosyal medyada #VatanMesaimiz etiketiyle yaptıkları paylaşımlar geniş yankı uyandırdı. Aralarında Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKE), Otokar ve BMC’nin bulunduğu şirketlerde çalışan işçiler tarafından yapılan paylaşımlarda: "Barış Pınarı Harekatı ile terör odaklarına karşı mücadele veren Mehmetçiklerimizin arkasında gururla ter döküyoruz" ifadelerine yer verildi.
Türk Metal Sendikası tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırlanan video klip ise büyük beğeni topladı.

"#VatanMesaimiz mübarek olsun"
Emekçiler ayrıca, "Onlar cephede, bizler fabrikalarımızda yürek yüreğe vatan mesaisi veriyoruz. #VatanMesaimiz mübarek olsun. #MehmetçiklerimizinArkasındayız #HepimizBiriz" paylaşımlarıyla cephedeki Mehmetçiğin yalnız olmadığını gösterdi. Kenetlenme çağrısıyla kısa süre içinde binlerce paylaşımda yer alan #VatanMesaimiz etiketi, Twitter’da günün en çok konuşulanları arasına girdi. Emekçiler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tüm dünyaya karşı birlik mesajı verirken, olumsuz kampanyalara karşı cephede savaşan kahramanlarımıza moral kaynağı oldu.

Savunma sanayi emekçilerinden Mehmetçiğe destek

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