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Savunma Sanayi İcra Komitesi Külliye’de toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

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