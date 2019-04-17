Savunma Sanayi İcra Komitesi Külliye’de toplandı

Savunma Sanayi \u0130cra Komitesi toplant\u0131s\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde ba\u015flad\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiKaramollao\u011flu'ndan \u0130stanbul'daki se\u00e7im s\u00fcreciyle ilgili a\u00e7\u0131klamaAli Yal\u00e7\u0131n: Bar\u0131\u015f\u0131n, umudun, sevginin m\u00fccadelesini veriyoruz