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  4. Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! 'Çelik Kubbe' projesi görüşüldü

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! 'Çelik Kubbe' projesi görüşüldü

06.08.2024 18:43
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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! 'Çelik Kubbe' projesi görüşüldü

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandığı belirtildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

ÇELİK KUBBE PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı toplantı kapsamında; katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olunan 'Çelik Kubbe' projesi görüşüldü.

Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, BAYRAKTAR TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projelerinde görüşüldüğü toplantıda; sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri ele alındı.

Ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri de toplantının gündeminde yer aldı.

Envanterde yer alan tankların ve savaş uçaklarının yerli ve millî imkânlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler de toplantıda ele alındı.

Komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler, Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri, Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri, Ülkeye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi görüşülerek toplantıda karara bağlandı.

Toplantıda, milletin ve devletin desteğiyle Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet belirtilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğinin vurgulandığı yerli ve millî teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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