Savunma sanayi şirketlerinin yabancı ülkelere satılması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türk savunma şirketlerinin yabancı ülkelere altın tepsi ile sunulmasına engel getirilmesini isteyerek, "Türk savunma sanayisi teknolojileri yabancı ülkeler tarafından kıskaca alınmıştır." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren "HARP ARGE" adlı şirketin Hollanda merkezli bir şirkete satıldığını söyledi.

Şirket satışının Twitter üzerinden açıklandığını ifade eden Türkkan, "Hükümetin, milli duygu ve tarih üzerinden hamaset yapıp, her alanda TSK'nın yanında olduğunu belirttiği bir dönemde bu şirketin satılması akıllarda soru işareti uyandırmıştır." diye konuştu.

Şirkettin ürettiği drone savarların Afrin harekatı, hudut karakolları ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT tarafından kullanıldığını vurgulayan Türkkan, "Devletin ordusu ve emniyet güçleriyle stratejik iş birlikleri kuran hiçbir şirketin yabancılara satışı bu kadar kolay olamaz, olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin doğrudan teşvik ve destek verdiği savunma sanayisi şirketlerinin yabancılara satışında hiçbir kriter bulunmadığını ve bunun çıkaracağı potansiyel sorunların hesaplamadığını öne süren Türkkan, "Uzmanlık alanı beton ve demir olan müteahhitlerin ve hayvancılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin savunma sanayisi yatırımları, aldıkları teşvikler ve yabancı şirketler ile olan ilişkileri dikkatle izlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.