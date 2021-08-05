HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savunma Sanayii Başkanı Demir: 103 yangını ilk anda tespit ettiler

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 103 yangını ilk anda tespit ettiler

05.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ların, 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirerek 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 103 yangını ilk anda tespit ettiler

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" dedi.

Termik santral ve orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)Termik santral ve orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecekİskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek
PARTNERDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdüDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdü
Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendiYangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.