Savunma Sanayii Başkanı Demir: 103 yangını ilk anda tespit ettiler

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" dedi.

1⃣ @OGMgovtr'nin kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti.@EmniyetGM ve @TSKGnkur'a ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu.



➡️@Baykar_Savunma pic.twitter.com/qxkvVzn4jZ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 5, 2021



